“Non voglio”, picchia la moglie in casa Portici dopo il rifiuto

I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti, domenica 1 marzo 2026, all’interno di un appartamento a seguito di una lite familiare. All’arrivo i militari hanno trovato davanti casa, seduti sul marciapiede, una 42enne e i suoi due figli di 21 e 16 anni. I tre, in particolare la donna e il figlio, hanno raccontato di essere stati picchiati dal marito e padre 46enne.

L’aggressione del marito alla moglie e ai figli

Una volta accompagnate in caserma, le tre vittime hanno ricostruito l’intera dinamica. Stando a quanto dichiarato, l’uomo, dopo aver bevuto, ha preso di peso la moglie per poi scaraventarla a terra dopo che lei ha rifiutato di consumare un rapporto sessuale. Davanti a questa scena, il figlio 16enne è intervenuto immediatamente per proteggere la mamma, motivo per cui il padre lo ha aggredito con una serie di pugni. L’aggressione, durata diversi minuti, li ha condotti fino all’esterno dell’abitazione. Lei ha tentato di placare la lite prima di venir colpita con due pugni al fianco che l’hanno costretta ad accasciarsi a terra.

Questo non è il primo episodio di violenza subito dalla famiglia che già in passato ha avuto a che fare con le aggressioni del 46enne. In un caso la donna aveva dovuto rivolgersi ai medici e per quel caso l’uomo era stato denunciato. I carabinieri, dopo aver ascoltato le parole dei due, sono tornati nell’appartamento arrestando il 46enne per maltrattamenti familiari.