Inciampa sul marciapiede in via Toledo e si rompe il gomito, cittadina denuncia il Comune di Napoli

PUBBLICITÀ

Versa in pessime condizioni la pavimentazione di via Toledo. Cittadini e commercianti denunciano cadute continue, anche con gravi conseguenze.

Pochi giorni fa una turista ha perso l’equilibrio sul marciapiede sconnesso e cadendo ha battuto la testa. Immediatamente soccorsa dai passanti ha trovato ristoro in un bar poco distante.

PUBBLICITÀ

Un’altra signora napoletana, invece, cadendo si è rotta il gomito. Trasferita al pronto soccorso ha provveduto a denunciare il Comune. “Le strade in queste condizioni rappresentano un pericolo per tutti. Via Toledo dovrebbe essere una cartolina della città e invece si trasforma in una trappola per infortuni. Chiedo che si intervenga rapidamente al rifacimento e alla messa in sicurezza delle strade più trafficate di Napoli per evitare che episodi simili si ripetano. La sicurezza e il benessere dei cittadini passa anche dalla condizione delle strade”, ha detto Francesco Emilio Borrelli.