PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaNoto calciatore sorpreso dalla moglie a fare sesso con l'amante, i video...
Senza categoria

Noto calciatore sorpreso dalla moglie a fare sesso con l’amante, i video in rete

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Noto calciatore sorpreso dalla moglie a fare sesso con l'amante, i video in rete
Noto calciatore sorpreso dalla moglie a fare sesso con l'amante, i video in rete
PUBBLICITÀ

Nicolas Moumi Ngamaleu è finito nell’occhio del ciclone in Russia. Il nazionale camerunense, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, molto popolare in patria. Si tratta di Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer, che ha sorpreso il calciatore in compagnia dell’amante nella loro abitazione. È stata la stessa star, seguita da più di un milione di follower sui social, a divulgare i video che immortalano il momento dell’arrivo della polizia.

Secondo i media russi, la ragazza, più volte messa in guardia dalle sue amiche, avrebbe deciso di tendergli una trappola. All’indomani del suo compleanno sarebbe tornata a sorpresa nella loro abitazione. Ngamaleu, come mostrato anche dai contenuti circolati su Internet, avrebbe impedito a Nikki e a un suo amico di entrare, costringendoli a chiamare la polizia.

PUBBLICITÀ

Un video privato potrebbe costare caro a Moumi Ngamaleu. L’ attaccante della Dinamo Mosca e nazionale camerunese è finito nelle ultime ore al centro di un caso mediatico che ha avuto ampia eco sui soc  Il video, diventato rapidamente virale, ha generato numerose reazioni tra i tifosi e i media, anche perché Ngamaleu indossava i pantaloncini della nazionale del Camerun al momento della registrazione. –  Ngamaleu, a causa di questa vicenda, avrebbe anche perso il volo per partecipare al ritiro della nazionale camerunense, per il quale era stato convocato. G

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati