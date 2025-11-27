Noto calciatore sorpreso dalla moglie a fare sesso con l’amante, i video in rete

PUBBLICITÀ

Nicolas Moumi Ngamaleu è finito nell’occhio del ciclone in Russia. Il nazionale camerunense, che attualmente milita nella Dinamo Mosca, è stato accusato di infedeltà dalla sua fidanzata, molto popolare in patria. Si tratta di Nikki Sey, modella, cantante, musicista e influencer, che ha sorpreso il calciatore in compagnia dell’amante nella loro abitazione. È stata la stessa star, seguita da più di un milione di follower sui social, a divulgare i video che immortalano il momento dell’arrivo della polizia.

Secondo i media russi, la ragazza, più volte messa in guardia dalle sue amiche, avrebbe deciso di tendergli una trappola. All’indomani del suo compleanno sarebbe tornata a sorpresa nella loro abitazione. Ngamaleu, come mostrato anche dai contenuti circolati su Internet, avrebbe impedito a Nikki e a un suo amico di entrare, costringendoli a chiamare la polizia.

