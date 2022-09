Approvato un nuovo bonus da 150 euro, svolta nel decreto del governo

Oggi il governo ha approvato il decreto aiuti ter che prevede misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali. Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del Consiglio dei Ministri ha tenuto una conferenza stampa insieme ai ministri dell’Economia e delle Finanze Franco e della Transizione ecologica Cingolani.

“Aiuteremo le famiglie e le imprese per gli aumenti delle bollette e il caro vita. L’importo del decreto è 14 miliardi di euro e si aggiungono ai 50 stanziati nei mesi scorsi. Siamo riusciti a sostenere l’economia italiani riducendo l’indebitamento in valore assoluto, che ha messo le basi per una crescita economica. Lavoreremo insieme al sistema bancario che si è dichiarato disponibile a dare prestiti a tassi da Btp senza commissioni aggiuntive agli imprenditori che dovranno pagare le bollette. Questi prestiti saranno garantiti dallo Stato. Prevista anche l’stensione dei crediti di imposta per le imprese e l’ampliamento delle platea dei beneficiari. Prevediamo un contributo sociale di 150 euro per i 22 milioni di italiani che guadagnano meno di 20mila euro inclusi anche gli incapienti“, ha dichiarato il capo del governo uscente.

I DETTAGLI DEL DECRETO

Aliquote del 40% per gli energivori e del 30% per le imprese più piccole che impiegano energia elettrica con una potenza dai 4,5 kw in su. E’ il nuovo credito d’imposta rafforzato riconosciuto sull’elettricità dal dl Aiuti-ter. Lo spiega il ministero dello Sviluppo economico sottolineando che passa così “la proposta del ministro Giancarlo Giorgetti per concentrare tutte le risorse su ottobre e novembre per un ristoro immediato e più consistente sul caro energia”. Raddoppiati quindi, evidenzia il Mise, i benefici anche per gli impianti di risalita e per tutte le attività produttive e commerciali non classificate come energivore all’esame del Consiglio dei ministri. Il bonus andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone.

Per “mitigare gli effetti” dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura “è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo”. Lo prevede la bozza del decreto Aiuti ter entrata in consiglio dei ministri.

Arrivano nuovi stanziamenti per il bonus trasporti, il contributo da 60 euro per l’acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici. Lo prevede la bozza del decreto Aiuti-ter in entrata al consiglio dei ministri. In particolare, il Fondo nato con il primo decreto Aiuti è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2022. Il voucher, riconosciuto alle persone con reddito annuo inferiore a 35mila euro, potrà essere richiesto fino a dicembre. Secondo i dati del ministero del Lavoro, finora i bonus emessi sono stati circa 730.000.