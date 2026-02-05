Nuovo ospedale di Giugliano, il sindaco: “Si farà in un’area più estesa”

Il sindaco Diego D’Alterio ha annunciato che il nuovo ospedale di Giugliano si farà. “È una scelta politica netta, portata avanti con atti concreti e con un confronto costante con Regione Campania e ASL Napoli 2 Nord”, dichiara il primo cittadino Diego D’Alterio.
“Con l’incontro avvenuto in comune con la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord abbiamo riattivato il confronto tecnico e fatto chiarezza sullo stato della progettazione della nuova struttura sanitaria destinata alla nostra città”.
L’amministrazione comunale ha chiesto che il nuovo ospedale venga pensato con una prospettiva più ampia rispetto al progetto originario, valutando che in un futuro prossimo il nuovo ospedale venga considerato di livello superiore, in modo da poter essere un forte attrattore a scala territoriale.
“Per tali motivi è stata esplicitata la volontà di destinare un’area ancora più estesa, sempre nella localizzazione originaria, rispetto a quella già individuata. Vista la fase di progettazione del PUC, l’amministrazione comunale intende considerare un’area di ampliamento che risulti maggiore di quella già individuata. Una scelta precisa, che consente non solo la costruzione dell’opera ma anche l’eventuale potenziamento della struttura in base alle future disposizioni del piano sanitario regionale. Il comune è pronto a recepire questa impostazione nel piano urbanistico in fase di redazione, in piena sinergia con l’ASL e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Non parliamo di ipotesi o di annunci. Parliamo di una volontà amministrativa chiara e di un percorso già avviato che condurrà alla realizzazione di un nuovo ospedale moderno, adeguato ai bisogni del territorio e pronto a crescere nel tempo” conclude il sindaco.