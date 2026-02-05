PUBBLICITÀ
HomePoliticaNuovo ospedale di Giugliano, il sindaco: "Si farà in un'area più estesa"
PoliticaPolitica locale

Nuovo ospedale di Giugliano, il sindaco: “Si farà in un’area più estesa”

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
Nuovo ospedale di Giugliano, il sindaco Si farà in un'area più estesa
Nuovo ospedale di Giugliano, il sindaco Si farà in un'area più estesa
PUBBLICITÀ

Il sindaco Diego D’Alterio ha annunciato che il nuovo ospedale di Giugliano si farà. “È una scelta politica netta, portata avanti con atti concreti e con un confronto costante con Regione Campania e ASL Napoli 2 Nord”, dichiara il primo cittadino Diego D’Alterio.

“Con l’incontro avvenuto in comune con la direzione dell’ASL Napoli 2 Nord abbiamo riattivato il confronto tecnico e fatto chiarezza sullo stato della progettazione della nuova struttura sanitaria destinata alla nostra città”.

PUBBLICITÀ

L’amministrazione comunale ha chiesto che il nuovo ospedale venga pensato con una prospettiva più ampia rispetto al progetto originario, valutando che in un futuro prossimo il nuovo ospedale venga considerato di livello superiore, in modo da poter essere un forte attrattore a scala territoriale.

“Per tali motivi è stata esplicitata la volontà di destinare un’area ancora più estesa, sempre nella localizzazione originaria, rispetto a quella già individuata. Vista la fase di progettazione del PUC, l’amministrazione comunale intende considerare un’area di ampliamento che risulti maggiore di quella già individuata. Una scelta precisa, che consente non solo la costruzione dell’opera ma anche l’eventuale potenziamento della struttura in base alle future disposizioni del piano sanitario regionale. Il comune è pronto a recepire questa impostazione nel piano urbanistico in fase di redazione, in piena sinergia con l’ASL e con tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Non parliamo di ipotesi o di annunci. Parliamo di una volontà amministrativa chiara e di un percorso già avviato che condurrà alla realizzazione di un nuovo ospedale moderno, adeguato ai bisogni del territorio e pronto a crescere nel tempo” conclude il sindaco. 

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati