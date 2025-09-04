“Occhi aperti in città”, arrivano 16 nuove telecamere per la sicurezza ad Arzano

PUBBLICITÀ

Il Comune di Arzano ha ottenuto il via libera dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Michele di Bari, ai progetti per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. L’investimento complessivo è di 250.000 euro, di cui il 90% finanziato dal Ministero dell’Interno e il 10% cofinanziato dal Comune.

Ampliamento del sistema di videosorveglianza ad Arzano

Il progetto esecutivo «Occhi aperti in città – Stralcio 2», approvato con delibera di giunta dello scorso mese di giugno, prevede la realizzazione di ulteriori 16 siti di videosorveglianza che dunque si aggiungono al sistema già attivo sul territorio comunale. In particolare, le nuove postazioni, dotate di telecamere intelligenti speed-dome e lettori targa, permetteranno di ampliare e rafforzare la rete di controllo urbano.

Le installazioni, progettate in stretta collaborazione con la Polizia municipale e le Forze dell’Ordine, sorgeranno in punti sensibili e strategici della città. Tra questi gli accessi principali, le rotonde, gli incroci ad alta intensità di traffico, le aree a rischio ambientale e i luoghi di interesse collettivo, tra cui la villa comunale e piazze centrali.

Un progetto per contrastare l’illegalità

Il sistema sarà collegato alla control room del Comando di Polizia Municipale e, in sinergia con la Tenenza dei Carabinieri di Arzano, consentirà un monitoraggio costante del territorio. Tutto ciò rafforzerà la prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa, lo smaltimento illecito dei rifiuti e il contrasto alle illegalità.

«Questo intervento segna un ulteriore passo in avanti fondamentale per la sicurezza urbana. Le nuove telecamere permetteranno un controllo più capillare del territorio e un supporto tecnologico essenziale alle Forze dell’Ordine. Sarà quindi possibile monitorare in tempo reale gli accessi alla città e le aree più critiche garantendo una risposta più rapida ed efficace alle emergenze» ha spiegato l’assessore alla Polizia municipale Ernesto Pollice.

«Investire in sicurezza significa investire nella serenità e nella qualità della vita dei cittadini. Con “Occhi aperti in città” non partiamo da zero, ma rafforziamo e integriamo il sistema di videosorveglianza già attivo sul territorio, rispondendo così anche alle richieste e alle sollecitazioni della cittadinanza» ha concluso l’assessore.