Oltre 100 camorristi napoletani arrestati, Salvini e De Magistris: “Grazie alle forze dell’ordine”

“Esprimo grande soddisfazione per le ordinanze di custodia cautelare eseguite oggi dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, unitamente ad altre Forze di Polizia, su indagini molto importanti effettuate dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli. Ancora una volta si dimostra l’eccellenza delle forze dello Stato e di contrasto al crimine organizzato presenti nella nostra città.”

Lo afferma in una nota il Sindaco Luigi de Magistris.

«Oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: è un colpo durissimo per l’Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a Forze dell’Ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pietà. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati Nazionali per l’Ordine e la Sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando l’operazione delle forze dell’ordine.