Oltre 300 chili di droga nascosti in casa, 38enne arrestato in Campania

Di Gianluca Spina
Trecento chili di droga e altre sostanze psicotrope sono state sequestrate a Santa Lucia di Serino, in provincia di Avellino, da una pattuglia del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza del Comando provinciale.

I militari hanno fermato, e poi arrestato, un 38enne incensurato del posto: stava uscendo dalla sua abitazione con una valigia di iuta all’interno della quale è stata trovata una parte delle sostanze stupefacenti. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti hashish, cocaina e numerose confezioni di metanfetamina, per complessivi 300 chilogrammi, che sono stati sequestrati assieme al materiale per il confezionamento delle dosi e ad un bilancino di precisione.

