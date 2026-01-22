Luongo voleva allargarsi fino al Nolano, il piano del ras di Afragola

PUBBLICITÀ

Nicola Luongo ha ereditato il potere dal clan Moccia esercitandolo tra il rione Salicelle di Afragola e Casoria. Dopo il suo arresto avrebbe passato le redini a Vittorio Parziale e al figlio Cristian Luongo (non indagati nell’attuale inchiesta). Dalla sua cella però il ras ‘o Luong’ avrebbe impartito ordini a un suo fedelissimo per imporre lo spaccio di droga e le estorsioni a San Vitaliano. Questo dettaglio emerge nell’ultima indagine, coordinata dal pm di Napoli Henry Woodcock, che ha svelato un’inedita alleanza criminale. Luogo è accusato di essere stato il mandante dell’omicidio di Ottavio Colalongo insieme all’altro indagato Antonio Covone.

Il blitz contro l’alleanza criminale

Il raid mortale del 17 dicembre 2025 sarebbe maturato nell’ambito dello scontro tra una confederazione criminale formata dai gruppi dei Luongo, Aloia e Covone e i rivali dei Filippini. I provvedimenti precautelari sono stati notificati tra le province di Napoli e Avellino. Stamattina il decreto di fermo, emesso nei confronti degli 8 indagati, è stato eseguito dai carabinieri di Castello di Cisterna.



La vittima era in sella del suo scooter Honda Sh quando i killer in moto gli sparavano diversi colpi d’arma da fuoco a Scisciano. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte dai militari, l’omicidio è maturato nell’ambito di uno scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano.

I mandanti del raid sono già detenuti e l’inchiesta della Procura di Napoli ha fatto luce anche sulle dinamiche criminali dell’area nord della provincia partenopea, evidenziando un sistema di alleanze tra organizzazioni operanti anche ad Afragola, Acerra e in parte della provincia di Avellino.

I nomi degli indagati