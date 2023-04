Omicidio di camorra a Napoli, ucciso il ras di Ponticelli Bruno Solla

PUBBLICITÀ

Ennesimo omicidio di camorra a Napoli. E questa volta ad essere ucciso è un ‘pezzo da novanta’ della malavita della periferia orientale. I killer sono entrati in azione ieri in tarda serata in viale delle Metamorfosi all’angolo con via Decio Mure nel lotto O: a cadere sotto i colpi dei sicari Bruno Solla detto ‘Tatabill’, fratello di Salvatore ucciso a sua volta qualche anno fa dai De Micco.

L’omicidio non può che essere considerato un attacco diretto dei De Micco ai De Luca Bossa, gruppo cui Solla negli ultimi tempi era legato. Solla balzò l’ultima volta agli onori delle cronache due anni fa quando nel novembre 2021 fu arrestato dalla polizia al culmine di un inseguimento terminato proprio in viale delle Metamorfosi: Solla era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli.

Finì così in manette come le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale e per inosservanza alle prescrizioni della misura cui era sottoposto. Il fratello invece, conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di Totore ‘o sadico, fu ucciso nel dicembre del 2016: secondo la ricostruzione fatta dai magistrati pagò con la vita il non essersi voluto piegare alle richieste estorsive dei De Micco sulla piazza di spaccio che gestiva. I Solla dopo un passato come ‘satelliti’ del vecchio clan Sarno si sono avvicinati ai De Luca Bossa. Proprio questa ‘vicinanza’ spiegherebbe l’ennesimo omicidio.