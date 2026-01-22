PUBBLICITÀ
Omicidio di camorra. Svelata l’alleanza tra i clan di Afragola, Acerra e Avellino

Sono ritenute responsabili dell’omicidio di Ottavio Colalongo le 8 persone a cui i Carabinieri di Castello di Cisterna hanno notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Dda di Napoli . Secondo quanto emerso dalle indagini, l’omicidio è maturato nell’ambito di uno scontro tra clan per il controllo di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. Colangelo è stato ucciso a Scisciano lo scorso 17 dicembre. 

I mandanti del raid costato la vita a Colalongo, finito con un colpi di pistola al viso quando era già a terra, sono già detenuti. Inoltre l’inchiesta della Procura di Napoli ha svelato anche sul sistema di alleanze tra organizzazioni operanti anche ad Afragola, Acerra e in parte della provincia di Avellino.

