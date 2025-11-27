Operaio morto mentre taglia la legna in Basilicata, Gerardo lascia moglie e figli

PUBBLICITÀ

A Satriano di Lucania un operaio 51enne, originario della provincia di Salerno, addetto al taglio della legna, è deceduto per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro. L’uomo, si legge su Il Mattino (che pubblica la foto), si chiamava Gerardo Adesso. Originario di Polla, lascia moglie e due figli.

L’incidente sul lavoro è avvenuto in contrada Bosco Ralle, dove l’operaio era impegnato in attività di taglio della legna. A dare l’allarme altre persone che si trovavano sul posto con lui in quel momento. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118 Basilicata che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo.

