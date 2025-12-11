Operazione cenone di Natale sicuro, maxi sequestro di prodotti ittici a Napoli

PUBBLICITÀ

E’ stata effettuata una complessa attività di vigilanza

e controllo dei punti vendita di prodotti ittici nel quartiere Mercato-Pendino, nel

cuore del centro di Napoli, mirata al contrasto dell’illegalità nel commercio di

prodotti ittici.

L’operazione ha coinvolto i militari della Guardia Costiera di Napoli, il

personale dell’ASL NA 1 Centro Dipartimento di Prevenzione Servizio

Veterinario Igiene degli Alimenti di origine animale, della Polizia Locale – unità

Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale – ed i militari del

Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli e Nucleo Carabinieri Cities Napoli, per

complessive 40 unità.

L’operazione si è svolta nell’area di Porta Nolana, si è protratta per l’intera

mattinata ed ha comportato il sequestro di ben 3.000 kg di prodotto ittico illegale,

in quanto non tracciato e privo di etichettatura, che ne rende impossibile risalire

alla provenienza. Inoltre, 2 persone deferite all’Autorità Giudiziaria per detenere

55 kg di anguille vive (successivamente liberate), appartenenti ad una specie rara

in via di estinzione, di cui è severamente vietata la detenzione, il commercio ed il

consumo. Le anguille europee, sono protette da una convenzione internazionale.

Nel corso dei controlli sono state elevate numerose sanzioni

amministrative, per un totale di oltre 20.000 €.

Inoltre, sono state sospese 2 attività per carenze igienico sanitarie e sono

state impartite prescrizioni per non conformità da adempiere entro i termini

previsti tutti, i prodotti ittici ritenuti idonea all’alimentazione animale sono stati

devoluti allo zoo di Napoli.

Le forze messe in campo per le attività svolte hanno evidenziato un

esempio virtuoso di sinergia istituzionale, come sottolineato dal Direttore

Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino, mirata al

duplice obiettivo di tutela della legalità e protezione dell’ecosistema marino dalle

pratiche predatorie e illegali.