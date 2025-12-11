Operazione cenone di Natale sicuro, maxi sequestro di prodotti ittici a Napoli

E’ stata effettuata una complessa attività di vigilanza
e controllo dei punti vendita di prodotti ittici nel quartiere Mercato-Pendino, nel
cuore del centro di Napoli, mirata al contrasto dell’illegalità nel commercio di
prodotti ittici.
L’operazione ha coinvolto i militari della Guardia Costiera di Napoli, il
personale dell’ASL NA 1 Centro Dipartimento di Prevenzione Servizio
Veterinario Igiene degli Alimenti di origine animale, della Polizia Locale – unità
Operativa Investigativa Ambientale ed Emergenza Sociale – ed i militari del
Gruppo Carabinieri Forestale di Napoli e Nucleo Carabinieri Cities Napoli, per
complessive 40 unità.
L’operazione si è svolta nell’area di Porta Nolana, si è protratta per l’intera
mattinata ed ha comportato il sequestro di ben 3.000 kg di prodotto ittico illegale,
in quanto non tracciato e privo di etichettatura, che ne rende impossibile risalire
alla provenienza. Inoltre, 2 persone deferite all’Autorità Giudiziaria per detenere
55 kg di anguille vive (successivamente liberate), appartenenti ad una specie rara
in via di estinzione, di cui è severamente vietata la detenzione, il commercio ed il
consumo. Le anguille europee, sono protette da una convenzione internazionale.
Nel corso dei controlli sono state elevate numerose sanzioni
amministrative, per un totale di oltre 20.000 €.
Inoltre, sono state sospese 2 attività per carenze igienico sanitarie e sono
state impartite prescrizioni per non conformità da adempiere entro i termini
previsti tutti, i prodotti ittici ritenuti idonea all’alimentazione animale sono stati
devoluti allo zoo di Napoli.
Le forze messe in campo per le attività svolte hanno evidenziato un
esempio virtuoso di sinergia istituzionale, come sottolineato dal Direttore
Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Giuseppe Aulicino, mirata al
duplice obiettivo di tutela della legalità e protezione dell’ecosistema marino dalle
pratiche predatorie e illegali.
