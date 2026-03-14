Orrore a Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donna in casa

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Il cadavere di una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco.

Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Il marito della vittima era all’esterno della casa. È stato lui a chiamare la polizia: «Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie – ha raccontato agli agenti –. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita».

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Si indaga per ricostruire la dinamica della tragica vicenda. Si ipotizza possa essersi trattato di un incidente domestico. Al momento vigili e polizia stanno mettendo in sicurezza la zona.

La vicenda è avvenuta in periferia, dove ci sono diverse case sparse in aperta campagna.