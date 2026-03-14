PUBBLICITÀ
HomeCronacaOrrore a Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donna in casa
CronacaCronaca localePrimo Piano

Orrore a Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donna in casa

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Orrore a Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donna in casa
Orrore a Pozzuoli, trovato cadavere carbonizzato di una donna in casa
PUBBLICITÀ

Il cadavere di una donna di 65 anni, Teresa Tiano, è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Cuma, alla periferia di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco.

Al momento la dinamica del fatto non è stata ancora ricostruita. Il marito della vittima era all’esterno della casa. È stato lui a chiamare la polizia: «Ho visto del fumo provenire dall’abitazione in cui si trovava mia moglie – ha raccontato agli agenti –. Quando sono rientrato l’ho trovata senza vita».

PUBBLICITÀ

Si indaga per ricostruire la dinamica della tragica vicenda. Si ipotizza possa essersi trattato di un incidente domestico. Al momento vigili e polizia stanno mettendo in sicurezza la zona.

La vicenda è avvenuta in periferia, dove ci sono diverse case sparse in aperta campagna.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati