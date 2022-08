Ostello rapinato in pieno giorno a Napoli, colpo davanti la turista

Ieri un uomo ha rapinato un ostello situato in piazza Santa Maria La Nova proprio al centro storico di Napoli. Dopo essersi introdotto nella struttura ricettiva con la testa coperta dal casco, l’uomo ha portato via il contante dal registratore di cassa proprio davanti agli occhi di una turista. A raccontare la vicenda è il titolare della struttura che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

LA DENUNCIA DELL’ALBERGATORE

“Noi non abbiamo molti contanti perché da noi pagano tutti con la carta e quel che avevamo ce l’ha portato via. Poi prima di andare a fare la denuncia siamo andati a vedere se trovavamo qualche traccia di questo elemento ed abbiamo ritrovato anche il motorino che però è risultato rubato. La cosa assurda è che dopo essere stati rapinati ho cominciato a chiamare il numero di emergenza alle 15 e 05 mi hanno risposto alle 15 e 40…35 minuti dopo una follia”, racconta il titolare dell’ostello.

“La città ha bisogno urgentemente di un nuovo piano sicurezza: più agenti per le strade ed una rete di videosorveglianza rinforzata. Criminali e delinquenti stanno tenendo sotto scacco la popolazione, commercianti, imprenditori e turisti. Ora si devono mettere le forze dell’ordine in condizione di essere più reattive, efficaci e forti per combattere la criminalità e proteggere la città. Infine servono condanne certe. Troppo spesso questi delinquenti una volta presi escono subito dal carcere”, ha dichiarato Borrelli.

IL VIDEO DEL FURTO