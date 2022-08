Tre furti in sei mesi, il titolare della pizzeria ‘Lucignolo Bella Pizza’ di Napoli si sfoga: “Abbandonati in balia della tempesta.”.

Tre furti con scasso in sei mesi. L’ultimo lo scorso 26 agosto. Questo l’amaro bilancio della pizzeria “Lucignolo BellaPizza “di Piazza Nazionale a Napoli che, purtroppo, la accomuna a tantissime attività del territorio, in balia della criminalità.

“Per l’ennesima volta siamo stati scassinati e derubati. È successo verso le 3, 3.30 di stamattina, quando avevamo già chiuso il ristorante. Hanno danneggiato la porta d’ingresso, rubato il cassetto del registratore di cassa, hanno rubato delle bottiglie pregiate”.- racconta il titolare della pizzeria Giuseppe Celio a NapoliToday -“Ci sentiamo abbandonati in balia della tempesta, è la terza volta che subiamo un evento simile, in soli sei mesi. Sono furti inutili. Chiediamo più sicurezza per noi e per la nostra città”. Noi crediamo in Napoli, e non molleremo. Crediamo nel buon cuore dei napoletani, e non cederemo a questo schifo”.

“Esprimiamo la nostra solidarietà a Celio a tutti gli imprenditori, i commercianti, i negozianti e la gente perbene che viene martoriata dalla criminalità. Le parole e la solidarietà, purtroppo, da sole non serviranno a restituire sicurezza e tranquillità. Per esse serve una mossa decisa e concreta delle Istituzioni: maggiore monitoraggio del territorio, più agenti per le strade e soprattutto condanne esemplari e certe.”- ha così commentato il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.