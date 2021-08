Strage familiare negli USA, padre uccide i figli piccoli: "Erano rettiliani"

Una vera e propria strage familiare quella avvenuta in Messico. Un uomo di Santa Barbara, ossessionato dalla profezia QAnon, ha ucciso i figli di due anni e di 10 mesi con un fucile subacqueo. L’FBI ha arrestato l’assassino, Matthew Coleman, non appena rientrato negli USA. Quest’ultimo si è giustificato con le ‘rivelazioni’ ottenute grazie alla setta convinta che vi sia un’elite maligna che tenta di controllare il mondo. In sostanza, l’uomo era convinto che la moglie “possedeva il Dna di un serpente” e l’aveva trasferito ai bambini.

I soccorsi richiesti dalla moglie

Ad allertare la polizia era stata proprio la moglie, quando si è accorta sabato scorso che il marito era sparito con i due bambini. La donna era apparsa comunque tranquilla, dicendosi convinta che il marito non avrebbe messo in pericolo i bambini e che sarebbe tornato. Il lunedì successivo, purtroppo, l’uomo ha però fatto ritorno da solo e la polizia ha trovato tracce di sangue nel camper. A quel punto gli agenti hanno anche ottenuto la confessione dell’assassino. Il padre dei bambini ha raccontato di essere stato costretto ad uccidere i figli per “salvare il mondo da mostri, sapeva che quello che stava facendo era sbagliato, ma era l’unico modo per salvare il mondo”.