Ricoverato per Covid, positivo scappa con il catetere attaccato: “Non voleva stare in ospedale”

Incredibile a Palermo dove un ragazzo risultato positivo al Covid è scappato dal pronto soccorso perché non voleva essere ricoverato. E’ accaduto all’ospedale civico del capoluogo siciliano: il giovane, che doveva essere ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Cervello, per scongiurare il ricovero è fuggito via, aiutato dai suoi parenti. Al momento della fuga, il ragazzo aveva ancora il catetere attaccato.

Le altre notizie | Covid, la situazione all’Ospedale del Mare: “Pazienti Covid nella stessa area dei paziente negativi”

Mancanza di personale, strumentazione scarsa ed un paravento a separare i contagiati da Covid dai pazienti che invece non ce l’hanno. Sarebbe questa la situazione in cui versa – secondo quanto denunciato dai sindacati – l’Ospedale del Mare. L’aumento dei contagi, difatti, starebbe creando più di un disagio al sistemo sanitario della Campania.

I contagi crescono anche all’interno del nosocomio. Per questo, la direzione, ha vietato il consumo di bevande e cibi all’interno delle unità operative della struttura. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo gli assembramenti senza i dispositivi di protezione. Inoltre, chi rientra da ferie o congedi sarà obbligato a sottoporsi a tampone molecolare prima di riprendere il servizio.

I sindacati da mesi lamentano la mancanza di personale, con conseguenti turni di lavoro stressanti e lunghi tempi d’attesa per i pazienti. Oggi, inoltre, nella nota della Cisl Fp – indirizzata al direttore sanitario – viene denunciata la mancanza di monitor parametrici, gorgogliatori per l’ossigenoterapia e le barelle che hanno i freni rotti’. “L’area dei sospetti Covid è separata da quella dei non sospetti solo da un paravento. Senza contare le barelle in seconda e tripla fila“, si legge ancora.