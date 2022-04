Parcheggio selvaggio nella movida di Napoli, sequestrati oltre 150 veicoli. Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani, Montecalvario, San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana, con il supporto del Reparto Mobile, hanno effettuato controlli nel centro storico, nei quartieri Spagnoli, zona Chiaia e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico ed in particolare in piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo, via Duomo, piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, largo Banchi Nuovi, via Mezzocannone, vico Carrozzieri, via Cisterna dell’Olio e in piazza Bellini hanno identificato 82 persone e controllato 11 esercizi commerciali.

I poliziotti del Commissariato Montecalvario nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo e largo Berlinguer hanno identificato 25 persone, contestato 47 violazioni del Codice della Strada per sosta vietata e rimosso 5 veicoli in divieto di sosta.

Ancora, gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Toledo, Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele e nelle piazze San Pasquale a Chiaia, dei Martiri e Trieste e Trento hanno identificato 38 persone, di cui 4 con precedenti di polizia, controllato 11 esercizi commerciali sanzionandone 7 in vicoletto Belledonne a Chiaia, Riviera di Chiaia e via Ferrigni per inosservanza dell’ordinanza sindacale relativa agli orari di chiusura e, uno di essi, anche per la diffusione ad alto volume della musica; inoltre, sono state contestate 21 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta ed altresì rimossi 17 veicoli in divieto di sosta e fermata.

Infine, al Vomero sono state identificate 76 persone, di cui 8 con precedenti di polizia, tra le vie Falcone, Scarlatti, Giordano, Paisiello, Morghen e Cimarosa, nelle piazze Vanvitelli e Medaglie D’Oro e a San Martino; gli operatori, con personale della Polizia Locale, hanno altresì rimosso 20 veicoli per sosta vietata e contestato 20 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta.

I CONTROLLI DELLA MUNICIPALE

Nella tarda serata di sabato e durante la notte sono continuati i controlli alla verifica del rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina secondo le disposizioni dell’Ordinanza Sindacale 59/2022. Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dall’Ordinanza Sindacale 59/2022, la Polizia Locale ha verificato n. 152 attività e dai

controlli sono scaturiti n° 9 verbali per diverse violazioni, in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze nella zona di Chiaia in Vicoletto Belledonne e Via Ferrigni e nel Centro Storico in Via San Sebastiano per il mancato rispetto dell’ orario di chiusura e

per l’emissione di musica udibile all’esterno dei locali dopo la mezzanotte.

I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all’ alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come previsto in Ordinanza.

Dai controlli effettuati inoltre sono scaturiti ulteriori n. 33 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti, la diffusione di musica senza

autorizzazione per l’impatto acustico ed in alcuni casi per l’assenza di autorizzazioni per la somministrazione e il trasporto di alimenti. Nella centralissima Via Toledo gli Agenti della Municipale sottoponevano a sequestro penale un autocarro carico di rifiuti edili di demolizione perché privo di formulario per la classificazione dei rifiuti e autorizzazione per il trasporto dei rifiuti il responsabile T.N. di anni 46 veniva denunciato con Comunicazione di Notizia di Reato alla Procura della Repubblica.

Sono stati effettuati inoltre 24 controlli per la normativa anti-covid rivolti ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali elevando n. 1 verbale per il mancato rispetto della distanza interpersonale. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati

n. 247 controlli ed elevati 187 verbali e 10 sequestri oltre alla rimozione di 106 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina. Durante i controlli veniva

individuato e verbalizzato n. 1 parcheggiatore abusivo, lo stesso veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per reiterazione dell’attività illecita.

Alto impatto a Frattaminore.

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore nelle vie Turati, Cavalieri di Vittorio Veneto, Giovanni XXIII e nelle piazze Atella e San Maurizio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 42 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllati 22 veicoli.