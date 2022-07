Paura sul lungomare di Napoli, nipote del boss ferito da un colpo di pistola

Nuovo episodio criminale, ancora tutto da chiarire, quello avvenuto nel fine settimana a Napoli. Pasquale Fioretti, 34 anni, nipote del boss Rosario Piccirillo, conosciuto come «’o biondo», è rimasto ferito mentre era sul lungomare di Napoli nella notte tra sabato e domenica. Il giovane era in scooter quando, in largo Sermoneta, al quartiere Chiaia a Napoli, è stato ferito alla coscia sinistra. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i fatti. Pare che il colpo di pistola sia partito durante una rissa scoppiata nella zona. Se l’uomo, comunque vicino a un clan della zona, dovesse essere stato nel mirino dei sicari, il raid potrebbe essere l’ennesimo capitolo di una faida di camorra che si sta accendendo soprattutto con i gruppi dei Quartieri Spagnoli. Fioretti ha fatto un video dall’ospedale dove è ricoverato e lo ha pubblicato su Instagram.

“C’era la volontà di fare male, meglio a me così che a qualcuno peggio (più grave)”, ha detto Pasquale Fioretti. “Un dolore atroce, devo aspettare la tac martedì. Per fortuna è successo a me e non ad altri, perché poteva andare peggio, c’era l’intenzione di fare male”.