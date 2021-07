Drammatico incidente del sabato sera, Pasquale muore dopo lo scontro

Santa Maria Capua Vetere piange Pasquale Ilardo, vittima dell’incidente stradale avvenuto sull’Appia nel tardo pomeriggio di sabato. Il 22enne stava rientrando a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ha impattato contro una vettura, un’Audi guidata da un uomo di Nola. Tragedia avvenuta tra Carinola e Francolise.

L’incidente violentissimo lo ha fatto sbalzare sul selciato non lasciandogli scampo. Inutili sono stati i soccorsi da parte dei medici giunti a bordo dell’ambulanza.

IL RICORDO DEGLI AMICI

La notizia della morte di Pasquale è iniziata a diffondersi tra gli amici.Tanti hanno voluto ricordarlo sul suo profilo Facebook: “Il tuo sorriso e la tua semplicità resteranno per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti. Vola più in alto che puoi amico mio, ti vorrò per sempre bene Pasquale”, scrive un utente. “Il tuo sorriso rimarrà sempre nel cuore di tutti noi .. ti ricorderò sempre sorridente come eri tu!! Ciao Pasquale”, aggiunge una ragazza.

Pasquale aveva una grande passione per le moto. “Sei stato un qualcosa per me…non so esattamente cosa se un fratello se un amico….ma fatto sta che quando eravamo in sella e ti vedevo mi emozionavi sempre”.