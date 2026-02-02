Paura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell’ordine

PUBBLICITÀ

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Giugliano. Fortunatamente non si registrano vittime. Secondo quanto denunciato dall’Associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, la donna responsabile dell’accaduto, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, avrebbe aggredito l’infermiera in servizio presso la postazione di emergenza. L’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per riportare la calma, non avrebbe però fermato la furia della donna, che si sarebbe scagliata anche contro gli agenti.

L’infermiera coinvolta ha riportato un forte stato di shock, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Un grave incidente si è verificato nella notte nel territorio di Giugliano in Campania. Fortunatamente non si registrano vittime. La donna responsabile dell’accaduto, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, avrebbe aggredito l’infermiera in servizio presso la postazione del 118 di Varcaturo e successivamente si sarebbe scagliata anche contro le forze dell’ordine intervenute sul posto” è la denuncia dell’Associazione.

