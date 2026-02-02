PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell'ordine
CronacaCronaca locale

Paura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell’ordine

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Paura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell'ordine
Paura a Giugliano, causa un incidente poi aggredisce infermiera e forze dell'ordine
PUBBLICITÀ

Un grave episodio di violenza si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Giugliano. Fortunatamente non si registrano vittime. Secondo quanto denunciato dall’Associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, la donna responsabile dell’accaduto, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, avrebbe aggredito l’infermiera in servizio presso la postazione di emergenza. L’intervento delle forze dell’ordine, giunte sul posto per riportare la calma, non avrebbe però fermato la furia della donna, che si sarebbe scagliata anche contro gli agenti.

L’infermiera coinvolta ha riportato un forte stato di shock, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. “Un grave incidente si è verificato nella notte nel territorio di Giugliano in Campania. Fortunatamente non si registrano vittime. La donna responsabile dell’accaduto, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, avrebbe aggredito l’infermiera in servizio presso la postazione del 118 di Varcaturo e successivamente si sarebbe scagliata anche contro le forze dell’ordine intervenute sul posto” è la denuncia dell’Associazione.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati