Paura ad Afragola, 17enne inseguito in scooter e accoltellato

I Carabinieri della sezione radiomobile e i militari della stazione di Afragola intervengono a via Pietro Nenni per la segnalazione di un minore ferito. Poco prima un 17enne di Afragola era stato ferito con un’arma da taglio. Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo, mentre era in sella al proprio scooter, sarebbe stato avvicinato da alcuni suoi coetanei– anche loro su scooter – che lo avrebbero inseguito per poi colpirlo con un fendente alla coscia destra. Il 17enne è stato trasferito all’ospedale di Frattamaggiore e non versa in gravi condizioni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda.