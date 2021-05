Un uomo ha minacciato di darsi fuoco nei pressi del centro vaccinale di Avellino. Antonio Iannaccone, di 51 anni, residente in città, si è presentato nella struttura adibita per la somministrazione dei vaccini realizzata nel Campo Coni per protestare contro la mancata vocazione asserendo di essere un soggetto “fragile”.

Ha provato a darsi fuoco per un vaccino

L’uomo soffre di disturbo bipolare ma non sarebbe stato inserito nelle categorie prioritarie, al pari della madre 74enne non deambulante e asmatica.

Aveva con sé una latta di alcool etilico e ha minacciato di versarsela addosso e di appiccare il fuoco.

L’intervento degli agenti della Polizia ha consentito di evitare che la situazione degenerasse.

Nuove dosi in arrivo in Campania

Sono 210.000 le dosi di vaccino Pfizer in arrivo in Campania mercoledì. La consegna ormai spostata al terzo giorno della settimana continua a crescere anche se di poco. Domani, intanto, è atteso l’arrivo della consegna di 34.000 dosi di Moderna. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della Campania che in queste settimane si sta occupando anche della distribuzione e redistribuzione delle dosi di vaccino in regione agli hub che ne restano sprovvisti. Il ritmo delle somministrazioni in Campania è in salita: da mezzogiorno di ieri a mezzogiorno di oggi i medici hanno somministrato 50.000 dosi, ma dall’interno dell’Unità di Crisi si sottolinea che se ne possono fare senza problemi 60.000 al giorno in tutti gli hub allestiti in Regione. La struttura è quindi pronta per ricevere e somministrare oltre 400.000 persone a settimana, un numero molto maggiore dei vaccini che vengono inviati attualmente in Campania.

De Luca polemico sulla distribuzione dei vaccini

“Siamo di fronte a una gestione delinquenziale dei vaccini. Ancora oggi 200 mila cittadini campani sono privati del vaccino, quindi in proporzione alla popolazione campana abbiamo ricevuto 200 mila vaccini in meno ma fanno finta di non vedere e non sentire“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine del lancio dei vaccini nella sede dell’Eav. “Ieri abbiamo inaugurato un hub vaccinale enorme a Capodichino ma nella comunicazione televisiva nazionale l’hanno dimenticato e in tv nelle emittenti pubbliche si è visto solo un piccolo centro che si era fatto a Roma con ore e ore di dichiarazioni del commissario Figliuolo, che anziché mandare i vaccini in Campania se ne va in giro per l’Italia a perdere tempo in cose inutili. Ieri una cosa stupenda fatta a Napoli, non se ne sono accorti. Siamo abituati, l’importante è arrivare al risultato: immunizziamo Napoli entro luglio, lo faremo”.