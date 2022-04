Paura in viaggio di nozze, sposa tenta il suicidio dopo aver litigato col marito

La Polizia salva una giovane sposa in viaggio di nozze a Matera prima che finisca nel precipizio della gravina. La donna ha raccontato di aver avuto un forte litigio col marito.

Il salvataggio è avvenuto ad opera degli agenti di una Volante in servizio di controllo del territorio durante la notte. I poliziotti, mentre transitavano lungo via Madonna delle Virtù nel Rione Sassi, hanno notato una sagoma umana. Il soggetto era in procinto di sporgersi pericolosamente oltre il parapetto in ferro dell’affaccio sulla gravina, situato in piazza San Pietro Caveoso. Quest’area è, purtroppo, nota per essere stata più volte in passato teatro di tragici episodi.

Gli agenti hanno immediatamente sospettato che si trattasse di una persona con probabili intenzioni suicide. O comunque qualcuno che si trovava in condizioni di estremo pericolo per la propria vita. Per questo motivo, gli operatori sono immediatamente accorsi per evitare che potesse lasciarsi cadere nel burrone, riuscendo a trarla in salvo. Dopo averla allontanata dalla balaustra, gli operatori hanno accertato che si trattava di una giovane donna in viaggio di nozze a Matera. La neo sposa, secondo quanto raccontato da le stessa, era un molto agitata per aver appena litigato con il suo compagno. Non è noto quale sia stato il motivo di tale litigio.

I poliziotti hanno provveduto a tranquillizzare la donna e, dopo essersi accertati di averla riportata alla calma, l’hanno lasciata andare. Prima di tornare dal marito, ad ogni modo, la sposa deve aver preso coscienza della gravità del suo comportamento. Ha, infatti, ringraziato sentitamente i poliziotti per il loro tempestivo intervento, che le ha impedito di commettere un gesto terribile.