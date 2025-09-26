Paura sull’Asse Mediano a Mugnano, anziani rapinati da quattro giovani armati

PUBBLICITÀ

Momenti di vero terrore ieri sera sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo di Mugnano. Quattro giovani, in sella a due scooter, hanno accerchiato un’auto su cui viaggiavano un uomo anziano e la moglie. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi si sarebbero affiancati alla vettura intimando alla vittima di fermarsi. Uno di loro avrebbe quindi puntato una pistola contro il conducente, mentre un complice si guardava intorno per vedere se qualcuno stesse riprendendo la scena. Tutto si è consumato in pochi secondi, sotto lo sguardo attonito di altri automobilisti. I malviventi sono scappati con una borsa e diversi effetti personali.

A riprendere la scena è stato un giovane che percorreva la corsia opposta, riuscendo a filmare l’intera aggressione con il cellulare. Le vittime, visibilmente sotto shock ma illese, hanno sporto denuncia subito dopo l’accaduto. La rapina ha suscitato forte indignazione tra gli automobilisti, molti dei quali segnalano un aumento di episodi simili lungo l’Asse Mediano. Sul caso indagano le forze dell’ordine, le quali non escludono che il gruppo possa aver già colpito in altre occasioni con la stessa modalità.

