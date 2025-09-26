PUBBLICITÀ
HomeCronacaPaura sull’Asse Mediano a Mugnano, anziani rapinati da quattro giovani armati
CronacaCronaca locale

Paura sull’Asse Mediano a Mugnano, anziani rapinati da quattro giovani armati

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Paura sull’Asse Mediano a Mugnano, anziani rapinati da quattro giovani armati
Paura sull’Asse Mediano a Mugnano, anziani rapinati da quattro giovani armati
PUBBLICITÀ

Momenti di vero terrore ieri sera sull’Asse Mediano, all’altezza dello svincolo di Mugnano. Quattro giovani, in sella a due scooter, hanno accerchiato un’auto su cui viaggiavano un uomo anziano e la moglie. Secondo una prima ricostruzione, i ragazzi si sarebbero affiancati alla vettura intimando alla vittima di fermarsi. Uno di loro avrebbe quindi puntato una pistola contro il conducente, mentre un complice si guardava intorno per vedere se qualcuno stesse riprendendo la scena. Tutto si è consumato in pochi secondi, sotto lo sguardo attonito di altri automobilisti. I malviventi sono scappati con una borsa e diversi effetti personali.

A riprendere la scena è stato un giovane che percorreva la corsia opposta, riuscendo a filmare l’intera aggressione con il cellulare. Le vittime, visibilmente sotto shock ma illese, hanno sporto denuncia subito dopo l’accaduto. La rapina ha suscitato forte indignazione tra gli automobilisti, molti dei quali segnalano un aumento di episodi simili lungo l’Asse Mediano. Sul caso indagano le forze dell’ordine, le quali non escludono che il gruppo possa aver già colpito in altre occasioni con la stessa modalità.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati