Peste Suina Africana, allarme anche in Campania: i sindaci si preparano all’emergenza

“Dal 1978, da quando mi occupo di Peste suina, non ho mai trovato la situazione difficile come in questo momento. La malattia è presente in cinque continenti e in oltre 50 Paesi e continua ad avanzare molto velocemente”. E’ la fotografia del problema descritta dal professor Manuel Sanchez-Vizcaino Rodriguez, esperto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e direttore del Laboratorio di riferimento per la Peste suina africana (PSA), in un’audizione al Senato.

Un decreto-legge per contrastare la PSA in Italia

La PSA, come spiega il ministero della Salute, è “una malattia virale che colpisce suini e cinghiali”. Risulta “altamente contagiosa e spesso letale per gli animali ma non è trasmissibile agli esseri umani”. Nel nostro Paese, di recente, è stata individuata un’area infetta che comprende 114 Comuni tra Liguria e Piemonte dove sono stati individuati più di 30 cinghiali trovati positivi alla peste suina. E, nei giorni scorsi, per arginare il problema è stato approvato in Consiglio dei Ministri, su proposta dei ministri Patuanelli e Speranza, un decreto-legge ad hoc. Il provvedimento si è reso necessario per eradicare la Peste suina africana nei cinghiali e per prevenire il contagio tra i suini da allevamento. Con l’obiettivo poi di assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione europea e proteggere le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera.

Prevenire la Peste Suina Africana in Campania: quali misure adottare

– Prevenire la Peste Suina Africana (PSA) in regione Campania. È stata istituita un’apposita cabina di regia composta di veterinari, esperti zootecnici e rappresentanti istituzionali al fine di definire le strategie precauzionali da adottare nel territorio campano. L’obiettivo è tener lontana dalle aree boschive la peste suina, considerati gli effetti devastanti che potrebbe arrecare agli allevamenti suinicoli. Pertanto, sono state disposte varie iniziative di comunicazione per informare sul da farsi: dall’igienizzazione degli indumenti, delle vetture e degli utensili agli usi alimentari, al trattamento delle carcasse.

Sul sito web dell’ASL è pubblicato il video informativo insieme a un volantino.

Si tratta di un fenomeno non molto noto, i cui effetti sono tuttavia allarmanti.

Sia subito chiaro: la peste suina non colpisce luomo; tuttavia, l’uomo potrebbe diventare un ‘portatore’ sano dei suoi agenti patogeni, tanto da poter trasmettere il morbo agli animali, in particolare ai suini allevati e ai cinghiali.

Attraverso spot, brochure e locandine si vorrebbe dunque far conoscere meglio i rischi a cui ci si espone con la diffusione della Peste Suina Africana.

Ci si rivolge ai cittadini, ma soprattutto a cacciatori ed escursionisti, a quanti cioè frequentano boschi per passeggiate o battute di caccia, affinché adottino i comportamenti corretti per impedire la diffusione della malattia. Per segnalazioni, contattare il numero verde del Servizio Veterinario Regionale 800232525