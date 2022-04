Droga nella cappa della cucina, blitz con arresto a Pianura

Ancora un’azione antispaccio a Pianura degli uomini del locale commissariato (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre). Stamattina gli agenti, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Evangelista Torricelli presso l’abitazione di un uomo. La zona è quella da tempo al centro dell’attenzione della polizia visto che qui è presente una piazza di spaccio che fa gola ai gruppi della zona. I poliziotti hanno trovato l’uomo in possesso di 6 stecche di hashish del peso di circa 11 grammi mentre, all’interno della cappa aspirante della cucina, hanno rinvenuto un panetto e due pezzi della stessa sostanza per circa 210 grammi e un bilancino di precisione. In manette è così finito il 40enne Nicola Colantuono: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.