Da Pianura a Miliscola per la droga, arrestato il figlio del ras Di Fusco

Hanno forzato l’alt imposto dai carabinieri e così, alla fine di un inseguimento, sono scattate le manette. Questo in sintesi quanto avvenuto la scorsa sera quando i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli hanno arrestato con le accuse di detenzione di droga a fini di spaccio Fabio Di Fusco, 24enne e un incensurato 36enne, entrambi di Pianura. I due erano in auto e quando in via Miliscola i militari hanno imposto loro l’alt sono partiti a tutto gas sperando di farla franca. L’inseguimento è durato poco, fino in Via Cornelia dei Gracchi quando sono stati bloccati e ammanettati. Prima di terminare la fuga avevano lanciato dal finestrino un sacchetto all’interno del quale sono stati poi rinvenuti 90 grammi di marijuana termosaldati in due involucri e 5 dosi di cocaina. Ristretti in camera di sicurezza, sono ora in attesa di giudizio.

Di Fusco è il figlio di Fosco, il ras pianurese chiamato ‘Foschetto’ ucciso in via Cannavino nel 2013. L’uomo all’epoca militava nei Pesce-Marfella. Secondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Napoli, a sparare furono due persone poi allontanatisi in sella di uno scooter. Di Fusco era in casa ed era stato invitato a scendere da sconosciuti, probabilmente gli stessi assassini, che suonarono al citofono. Questo particolare fece ritenere agli investigatori che il delitto fossericonducibile a persone che Di Fusco conosceva.