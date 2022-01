Pianura piange la scomparsa di un suo figlio, il 36enne Fabio non ce l’ha fatta

Un triste buongiorno per il quartiere di Pianura: Fabio De Vita, un giovane di 36 anni, si è spento alla mezzanotte di ieri. La pagina Facebook Pianura e dintorni, scrive: “Fabio De Vita, 36 anni, una decina di giorni fa ebbe un malore mentre era alla guida di un motorino, nella caduta battè fortemente la testa a terra. Entrò subito in coma. A nulla sono valsi tutti i tentativi dei medici per salvarlo. Fabio ha combattuto in questi giorni proprio come un leone, ma oggi, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere. Alla moglie Carmela e a tutta la sua famiglia vanno le nostre più sincere condoglianze per la grave perdita”.

Fabio era stato ricoverato al Cardarelli dove, purtroppo, a nulla sono serviti i tentativi dei medici di risvegliarlo dal coma. “Mio figlio Fabio è volato in cielo alle ore 24.00, il cuore non ha retto, ci ha lasciato nello sconforto totale che Dio lo abbia vicino a lui e ci dia la forza e il coraggio di andare avanti, avrei dato la vita per lui ma il buon Dio ha deciso diversamente sarai sempre la luce dei miei occhi un giorno ci rivedremo e ti riabbaccerò. Tu sei a sarai sempre una parte importante della mia vita…..ciao figlio mio”, scrive il papà sui social.