Tragedia a Pianura, muore schiacciato sotto un’automobile

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è deceduto pochi minuti fa a Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli, in quello che sembra un incidente: è rimasto schiacciato sotto un’automobile. La tragedia è avvenuta nella parte finale di via Montagna Spaccata, la strada principale del quartiere, in direzione di Quarto; le circostanze non sono chiare, non è stato ancora appurato se si tratti di un meccanico o di un automobilista e del motivo per cui si trovasse sotto la vettura, che sarebbe caduta improvvisamente, forse per il cedimento di un supporto o di un cric. Lo riporta Fanpage.