Pistola rubata scovata nel box, arrestato 26enne a Torre del Greco

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati dai militari del Reggimento Campania e dal Nucleo cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio straordinario di presidio del territorio, concentrandosi su strade, aree comuni e abitazioni. In manette è finito Davide Caprio, 26 anni, accusato di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Durante la perquisizione nella sua casa e nelle pertinenze, i militari hanno scoperto in un box di via del Clero una pistola calibro 9×21, completa di 20 colpi.

Gli accertamenti hanno subito rivelato che l’arma era stata rubata nel novembre 2024. Sarà ora sottoposta ad analisi balistiche per verificare un suo eventuale impiego in episodi di sangue o altri fatti criminosi. Caprio è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le attività si sono protratte fino alle prime ore del mattino e hanno portato anche all’identificazione e denuncia di quattro persone di origine colombiana risultate non in regola con i documenti di soggiorno.

