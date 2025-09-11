PUBBLICITÀ
HomeCronacaPistola rubata scovata nel box, arrestato 26enne a Torre del Greco
CronacaCronaca locale

Pistola rubata scovata nel box, arrestato 26enne a Torre del Greco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Pistola rubata scovata nel box, arrestato 26enne a Torre del Greco
La pistola rubata
PUBBLICITÀ

I Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, supportati dai militari del Reggimento Campania e dal Nucleo cinofili di Sarno, hanno svolto un servizio straordinario di presidio del territorio, concentrandosi su strade, aree comuni e abitazioni. In manette è finito Davide Caprio, 26 anni, accusato di detenzione abusiva di arma da fuoco e ricettazione. Durante la perquisizione nella sua casa e nelle pertinenze, i militari hanno scoperto in un box di via del Clero una pistola calibro 9×21, completa di 20 colpi.

Gli accertamenti hanno subito rivelato che l’arma era stata rubata nel novembre 2024. Sarà ora sottoposta ad analisi balistiche per verificare un suo eventuale impiego in episodi di sangue o altri fatti criminosi. Caprio è stato trasferito in carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria. Le attività si sono protratte fino alle prime ore del mattino e hanno portato anche all’identificazione e denuncia di quattro persone di origine colombiana risultate non in regola con i documenti di soggiorno.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati