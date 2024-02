Pizzo sulle aste immobiliari, condanne al ribasso per gli Amato-Pagano

PUBBLICITÀ

Una estorsione da 14mila euro per essersi aggiudicato una casa all’asta: è quanto avrebbero dovuto pagare un imprenditore e il figlio ad esponenti del clan Amato Pagano di Melito. Con queste accuse finirono in manette nel giugno scorso Enrico Bocchetti, 27 anni, Pasquale Furiano, di anni 28 e il 50enne Salvatore Silvestri. Il primo è anche genero del boss Cesare Pagano.

L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, fu condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna e dagli agenti della polizia di Stato. Questa mattina vi sono state le condanne, decisamente al ribasso rispetto alle richieste della Procura: l’imprenditore Salvatore Silvestri è stato assolto per non aver commesso il fatto. Addirittura la Procura per lui aveva chiesto sei anni e quattro mesi. Decisive si sono invece rivelate le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Rocco Maria Spina. I due legali hanno dimostrato che Silvestri, da sempre un imprenditore del settore immobiliare, è del tutto estranei ai fatti a lui addebitati.

Sentenza soft anche per Bocchetti e Furiano che, rispetto all’iniziale richiesta di otto anni ne hanno rimediati cinque e quattro mesi. Anche in questo caso un peso decisivo lo hanno avuto le argomentazioni dei loro legali, gli avvocati Leopoldo Perone e Domenico Dello Iacono, che si sono visti riconosciute le attenuanti generiche. Secondo l’accusa i tentativi di estorsione si sarebbero verificati nel febbraio dello scorso anno. L’imprenditore sarebbe stato avvicinato in primo luogo da Silvestri, che avrebbe invitato l’uomo ad incontrare gli altri due complici. Gli incontri sarebbero avvenuti in due bar, uno a Melito e l’altro a Sant’Antimo. “Ma non rispetti la famiglia? L’asta te la sei aggiudicata e domani mattina mi devi portare 14mila euro”.