Ponte di Ognissanti, la classifica delle mete preferite dagli italiani: Napoli in Top 5

Così come per i weekend primaverili e le vacanze estive, anche per il ponte di Halloween e Ognissanti, Napoli si popola di turisti. A confermarlo è la classifica stilata da Holidu, uno dei maggiori siti di prenotazione di alloggi a livello europeo. Il portale, infatti, in occasione dei giorni di festa, ha riportato una classifica delle 30 mete preferite dagli italiani per il lungo fine settimana fuori porta.

Ponte di Halloween e Ognissanti, Napoli nella Top 5 delle destinazioni preferite dagli italiani: al primo posto Lucca

Anche sta volta, come per altri periodi dell’anno, si conferma la tendenza degli italiani a preferire località nostrane, rispetto a quelle estere. Su 30 destinazioni, infatti, ben 25 sono italiane e Napoli si trova al quinto posto, arrivando a superare mete come Parigi e Venezia. Il capoluogo campano, quindi, rientra tra le mete più amate, nella Top 5. Al primo posto della classifica troviamo la città toscana di Lucca, seguita subito dopo da Roma, poi Firenze, Torino e, infine, Napoli.

Le destinazioni estere e i viaggi di coppia o in gruppo

Tra le località estere che rientrano nella classifica spiccano Parigi, Barcellona e Madrid. In generale, stando ai dati riportati, i visitatori sembrano preferire le grandi città e metropoli, piuttosto che recarsi nei piccoli centri. Se le coppie prediligono città come Venezia gruppi più numerosi si dirigono altrove: si va dalle 4 persone per Firenze, Napoli e Milano, alle 5 per Roma e Mantova, fino ad arrivare alle 8 di Bergamo.

La classifica completa delle mete preferite dagli italiani per il ponte di Ognissanti