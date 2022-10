“Prelevi 345 euro e te ne do 300”, truffa del reddito dal benzinaio a Napoli

Luca Abete torna a occuparsi di reddito di cittadinanza e di commercianti che si offrono come “sportelli bancomat”. In questo caso, ha pizzicato una stazione di rifornimento di Napoli che, oltre a erogare carburante, eroga soldi in contanti per i percettori di reddito in cambio di una percentuale del 15% sul “prelievo”.

“Ogni 100 euro ce ne prendiamo 15” le parole del benzinaio alla cliente, che aveva una telecamera nascosta. “A voi però – tiene a precisare l’uomo -, perché siete una persona per bene, gentile”. Dopodiché arriva il momento della transizione: “Faccio sul pos 345 e vi do 300 euro liquidi, mi sono preso io 45”. E se si volesse “scaricare” l’intero reddito? Nessun problema. “Basta fare 2 transizioni, per non dare nell’occhio” spiega l’uomo.

Beccato da Luca Abete, l’uomo ha negato poi tutto. Anche di essere se stesso un percettore del reddito, nonostante fosse stato pizzicato ad ammetterlo da una telecamera nascosta. “Ma perché lo prendi pure tu?” chiede la cliente, “è normale”, risponde l’uomo, che aggiunge: “La proprietà è di mio suocero, non la mia”.

Infine, un commento sulle ultime elezioni politiche che hanno visto salire il centrodestra al Governo: “Speriamo non lo tolgano il reddito ora che è salita Giorgia Meloni, quella grande zo***la”.