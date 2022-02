Prezzo della benzina alle stelle, i 10 distributori dove costa meno farla a Napoli

Il costo della benzina è salito e probabilmente continuerà a farlo. I dati di questi giorni, aggiornati settimanalmente dal Mite, certificano che i prezzi del carburante – media 1,835 euro al litro – non sono mai stati così alti dal 2012 e i recenti rincari si tradurranno in una stangata da oltre 400 euro annui a famiglia. Ci sono tuttavia distributori di benzina che resistono ai rincari e riescono a fornire carburante ancora sotto 1,750 euro al litro: a Napoli – secondo i dati forniti dall’osservapprezzi carburante del Mise, aggiornati a febbraio 2022 – se ne trovano dieci. Quattro di queste, tuttavia, sono pompe bianche, senza cioè un marchio riconosciuto: queste ultime non garantiscono quindi la qualità del carburante.

A via Cilea si trova il distributore più conveniente di Napoli: AB Carburante, dove il costo è fermo a 1,592 euro al litro. 1,678 euro al litro è invece il prezzo della benzina distribuita da punto Totalerg dei fratelli Di Benedetto, a via Nicolini. Chiude questo podio il distributore Q8 di via Volpicella, con 1,709 euro al litro.

Al quarto posto vi è un altro punto Q8, l’Easy Ponticelli situato in via delle Ville Romane: qui la benzina costa 1,719 euro al litro. Differenza minima con il Totalerg – 1,720 euro al litro – di via Don Bosco. L’Ewa Capodichino di via Caserta al Bravo vende invece il carburante a 1,725, mentre è di 1,749 euro al litro il prezzo della benzina comunicato dal distributore Mylton di via Argine. Stesso prezzo per ben tre distributori con il marchio IP, a chiudere questa speciale classifica: quelli situati in via Andrea Doria, via Cavalleggeri e via Traiano.