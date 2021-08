Prima la fuga poi il pentimento, rapinatore della provincia di Napoli si costituisce in carcere

Prima la fuga poi il pentimento e la decisione di costituirsi nel carcere di Arienzo. E’ durata poco la libertà di Francesco Papa, 27enne di Acerra. Il giovane si trovava in una comunità di recupero a Pistoia, con decisione del GIP del Tribunale di Nola Dottoressa Daniela Critelli, che accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello del Foro di Napoli Nord, lo aveva scarcerato dalla casa circondariale di Poggioreale. Era evaso per la seconda volta nel giro di pochi giorni. La prima volta venerdì scorso, fu subito acciuffato la notte successiva in un hotel a Prato, dal locale commissariato di polizia. Denunciato a piede libero per evasione, fu posto di nuovo a gli arresti domiciliari in comunità in attesa della decisione del Giudice competente per l’eventuale aggravamento della misura. Due giorni di rispetto delle prescrizioni ed è tornato a scappare. Ora si è costituito ed è in carcere.

I Precedenti

L’ arrestato è ritenuto responsabile di 2 rapine perpetrate alla fine di dicembre 2020 ai danni di un minore. Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima che ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore. Il Personale della squadra investigativa del Commissariato, dopo serrate indagini e grazie alle registrazioni delle immagini acquisite ed estrapolate dalle telecamere di zona, hanno ricostruito la dinamica delle due rapine ed individuato P.F. quale presunto autore delle azioni delittuose. Per le due rapine era stato condannato in primo grado a 4 anni di reclusione.