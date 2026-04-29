Processione di San Gennaro, l’elenco delle strade chiuse per il 2 maggio

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In occasione dell’evento della Traslazione delle Reliquie di San Gennaro, sabato 2 maggio entra in vigore un particolare dispositivo di circolazione che interesserà le strade interessate dal passaggio del corteo religioso. Dalle ore 16.00 fino a cessate esigenze è vietato il transito veicolare in via Duomo (altezza Cattedrale), via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo, piazza San Domenico Maggiore, via Benedetto Croce (Chiesa di Santa Chiara-cortile), nei tratti di volta in volta interessati dal passaggio della processione.

Dalle ore 13.00 fino a cessate esigenze è sospesa la sosta negli stalli di sosta a pagamento (strisce blu), la sosta per i motocicli, la sosta per il carico e scarico merci e la sosta riservati ai taxi in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi). Nello stesso arco di tempo sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Duomo (tratto da via Tribunali a piazzetta San Giuseppe dei Ruffi).

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Processione di San Gennaro

Sabato 2 maggio 2026, dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Chiara, la tradizionale processione del Busto di San Gennaro e delle Ampolle contenenti il Sangue del Martire, nella memoria della traslazione delle Reliquie del Santo dal cimitero dell’Agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte.

Il cardinale don Mimmo Battaglia, alle ore 17 si recherà nella Cappella del Tesoro, dove sarà accolto dall’Abate Prelato, monsignor Vincenzo De Gregorio, e dalla Deputazione presieduta dal Sindaco Gaetano Manfredi. Alla loro presenza procederà all’apertura della cassaforte che custodisce le Reliquie del Santo.

La partenza del corteo sarà preceduta da un momento di preghiera guidato dall’arcivescovo. Sfileranno anche i simulacri di alcuni Santi compatroni della Città. La processione, aperta dalla Fanfara dei Carabinieri, percorrerà via Duomo, via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce fino alla Basilica di Santa Chiara. Lungo il tragitto i parroci del territorio renderanno omaggio al Santo Martire con l’offerta dell’incenso e il suono delle campane.

Quest’anno prenderà parte al corteo anche una delegazione della Diocesi di Ascoli Piceno, guidata dall’Arcivescovo monsignor Gianpiero Palmieri: la loro presenza coincide con il 25° anniversario del gemellaggio tra le due diocesi. Come da tradizione, i pellegrini ascolani porteranno a spalla il busto di Sant’Emidio, patrono di Ascoli Piceno, a simboleggiare la fraternità tra le due Chiese.

Nella Basilica di Santa Chiara, alle ore 18, don Mimmo Battaglia presiederà la Santa Messa, durante la quale si pregherà per la prodigiosa liquefazione del Sangue del Santo.