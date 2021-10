Ha appena due anni di attività ma è già uno dei negozi per neonati e bimbi più noti sull’isola di Ischia. Stiamo parlando di ‘Demà Outlet Kids’. Nato nel 2019 grazie all’intraprendenza di Daria De Maio, il negozio è stato aperto con l’intento di trasmettere apertamente tutta la sua passione per questo mondo. In poco tempo tantissime famiglie si sono affidate alla competenza ed alla professionalità dello staff di ‘Demà Outlet Kids’. Dall’unione tra l’amore per i bambini e la sua passione per la moda nasce questo store che ha una marcia in più, in grado di esporsi a qualsiasi esigenza e a qualsiasi tipo di pubblico. La fornitura di tutti grandi Brand, di prima linea, a prezzi scontatissimi fino al 50% per ogni stagione e collezione per neonati e bimbi fino ai 16 anni. Il negozio si trova ad Ischia in Via Gianturco Remigia, 10 ((traversa Bar La dolce sosta), 80077. Per chi non può recarsi di persona, può scegliere anche lo shopping on line tramite le pagine social.

