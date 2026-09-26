Protesta a Napoli: “Basta discriminazioni su RC Auto, è ora di ribellarci. Andiamo a Roma”

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“Basta discriminazioni sull’RC Auto: è ora di ribellarci. Andiamo a Roma”. Con questo grido diverse centinaia di persone si sono ritrovate sabato mattina in piazza del Carmine. Ad organizzare la giornata, il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli sostenuto dal Comitato Assicuriamoci di essere tutti uguali, il Movimento Equità Territoriale e Movimento Sociale Italiano.

“Dobbiamo scendere in piazza, è giunto il momento di unirci. Basta dividerci”, è il messaggio lanciato dal palco. “La nostra proposta è stata bocciata, ma la ripresenteremo. Napoli e la Campania non sono territori dove ci sono più sinistri, ma la Lombardia. Questa differenza non ha motivo di esistere”, le parole di Francesco Emilio Borrelli invitato dalla folla a candidarsi a sindaco di Napoli.

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“Oltre all’Rc Auto dobbiamo occuparci del prezzo della benzina” è l’intenzione mostrata dalla piazza. Presente anche una delegazione del Comitato dei Disoccupati 7 Novembre che attraverso una delle attiviste, Mimì Ercolano, afferma: “Le bollette aumentano ma gli stipendi no. Non è più sostenibile pagare un affitto. Bisogna scendere in piazza. Il 3 ottobre a piazza del Gesù dove urleremo la rabbia della gente”.