Qualiano, priorità nei servizi alle persone affette da disabilità

Nella settimana in cui ricade la 𝐆𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐭𝐚 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐃𝐢𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚̀, la Giunta comunale ha approvato l’adesione al progetto 𝐄𝐚𝐬𝐲 𝐏𝐚𝐬𝐬, un’iniziativa che nasce per agevolare la vita quotidiana delle persone con disabilità nei rapporti con le attività commerciali della città. Un segnale concreto di attenzione verso i diritti e la qualità della vita dei cittadini più fragili.

Easy Pass prevede l’esposizione, da parte dei negozi aderenti, di un 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 che indica la disponibilità a garantire un 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐳𝐢𝐨. Un gesto semplice che rafforza la cultura dell’inclusione e il rispetto dei diritti riconosciuti dalla legge.

Un progetto frutto di un lavoro condiviso con coloro che hanno a cuore le problematiche della disabilità, tra questi Antonella De Luca, madre di un bambino con bisogni speciali, e il tavolo permanente per l’autismo e le neurodiversità, presieduto da Aniello Picascia, che hanno contribuito alla definizione del percorso che ha portato all’adozione di Easy Pass.

L’assessore ai servizi sociali Antimo Rinaldi sottolinea che questo progetto nasce dal confronto con il tavolo permanente per l’autismo e le neurodiversità ed è pensato per rispondere a difficoltà concrete, che spesso rendono complessi anche gesti quotidiani.

Il sindaco Raffaele De Leonardis dichiara: «Questo passo conferma l’impegno della nostra amministrazione verso una città che rispetta e sostiene chi vive una condizione di fragilità. Easy Pass è un segnale chiaro, un invito a tutta la città a mettere al centro la dignità delle persone».

Prossimamente partiranno le procedure operative per l’avvio del progetto sul territorio. L’amministrazione seguirà ogni fase con attenzione per garantire un’applicazione efficace e una partecipazione ampia da parte delle attività commerciali.