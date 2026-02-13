Fondi per la famiglia di James Van Der Beek: raccolti già 2 milioni

PUBBLICITÀ

Una campagna GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek, l’attore statunitense morto lo scorso mercoledì all’età di 48 anni per un tumore al colon-retto. Questa l’iniziativa creata dagli amici più stretti dell’attore, che ha superato in poche ore ogni aspettativa, raggiungendo e oltrepassando i 2 milioni di dollari.

La campagna GoFundMe per la famiglia di James Van Der Beek

L’attore, noto al grande pubblico per aver interpretato Dawson Leery nella serie cult “Dawson’s Creek“, aveva sposato la seconda moglie Kimberly Brook nell’agosto 2010. Dal loro matrimonio sono nati sei figli: Olivia, 15 anni, Joshua 13, Annabel 12, Emilia 9, Gwendolyn 6 e Jeremiah 4. L’iniziativa è stata avviata per sostenere la moglie e i figli dopo che le lunghe cure mediche hanno prosciugato le risorse economiche della famiglia Van Der Beek. “Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà Kimberly e la sua famiglia a ritrovare speranza e stabilità“, si legge nell’appello. In meno di 24 ore dalla creazione della pagina, le donazioni avevano già superato il milione di dollari. Inizialmente l’obiettivo era fissato a 550.000 dollari, poi progressivamente aumentato fino a 1,5 milioni fino a raccogliere oltre 2 milioni di dollari.

Le donazioni delle star di Hollywood

Molte personalità del mondo dello spettacolo hanno contribuito alla raccolta fondi, tra cui il regista di “Wicked: For Good”, Jon M. Chu, con una donazione di 10.000 dollari. Anche l’attrice premio Oscar Zoe Saldaña avrebbe scelto di offrire 2.500 dollari al mese alla famiglia. Tra i donatori spicca il nome del regista Steven Spielberg, che insieme alla moglie Kate Capshaw ha contribuito con 25.000 dollari.

Sebbene Spielberg e Van Der Beek non abbiano mai lavorato insieme, il legame tra i due ha un valore simbolico per i fan di “Dawson’s Creek”. Il suo personaggio, Dawson Leery, sognava infatti di diventare regista e idolatrava proprio Spielberg, tanto da tappezzare la propria stanza con i poster dei suoi film.