Racket a Pianura, catturato Carlo Pulicati: era sfuggito al blitz contro i clan Esposito-Marsicano-Calone

Blitz contro i nuovi signori del racket a Pianura, è stato arrestato Carlo Pulicati tra i destinatari del decreto di fermo notificato ieri nei confronti di Rosario Iorio, Francesco Marfella e Christian Titas. Sono tutti ritenuti gravemente indiziati del reato di tentata estorsione con l’aggravante dell’aver agevolato il clan Esposito-Marsicano-Calone, operante nel quartiere di Pianura. Pulicati è stato trovato nell’azienda di famiglia con l’intenzione di costituirsi e non ha opposto resistenza.

L’arrestato sarà trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, i fermati, agli inizi del mese di ottobre, si sarebbero presentati ripetutamente presso l’abitazione di un 48enne, imprenditore nel settore funerario di Pianura e, minacciandolo di morte con un’arma da fuoco, avrebbero preteso da lui il pagamento immediato di 2mila euro ed il successivo versamento della tassa mensile di 3mila euro.

Tra di essi anche Pulicati protagonista suo malgrado di un agguato avvenuto nel quartiere. Nel luglio scorso infatti Pulicati fu colpito al volto da una pallottola: raccontò di essere stato ferito intorno alle 4 in via Campanile, all’altezza del supermercato Coop. Secondo il suo racconto due persone avrebbero cercato di rapinarlo: ad un suo accenno di reazione lo avrebbero colpito con un solo colpo in faccia. Ai sanitari, e successivamente alle forze dell’ordine, il ragazzo riferì inoltre di non in grado di fornire ulteriori elementi sui due responsabili.