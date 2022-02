Giugliano in lacrime per Raffaele, il giovane papà stroncato da un malore: lascia 4 figli

Grave lutto colpisce la città di Giugliano: Raffaele Russo, giovane papà di 44 anni, si è spento all’improvviso. A stroncarlo è stato un malore. L’uomo lascia la moglie e 4 figli. La notizia della sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore lo ricorda con enorme affetto sui social. Raffaele era infatti molto conosciuto e ben voluto da chiunque, come testimoniano le tante persone che in queste ore stanno avendo un pensiero per lui e per la sua famiglia. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16:30 presso la Parrocchia San Nicola.