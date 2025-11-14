PUBBLICITÀ
Ragazza suicidata a Marcianise, la foto dell’articolo era sbagliata

Nella giornata di venerdì 14 novembre la nostra testata ha pubblicato erroneamente la foto col volto oscurato di una ragazza indicandola come la vittima del suicidio avvenuto a Marcianise. La fotografia, la cui fonte è stata presa dal Giornale Cronache di Caserta, è rimasta per pochi minuti on line ed è stata oscurata. Ci scusiamo con la diretta interessata, I familiari, gli amici e tutti i lettori per l’errore commesso. Dall’immagine si evince che si tratta di una vecchia foto risalente al 2012 sui social.

 

