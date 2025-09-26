Ragazzina di 14 anni muore dopo un intervento al seno e un lifting ai glutei

PUBBLICITÀ

Una ragazza messicana di 14 anni, Paloma Nicole Arellano Escobedo è morta dopo essere entrata in coma per delle complicanze sorte dopo due interventi estetici. La giovane si sarebbe sottoposta ad una mastoplastica additiva e ad un lifting dei glutei con il consenso della madre, ma senza il consenso paterno. Ad operare la giovane sarebbe stato il nuovo compagno della madre.

Gli interventi senza il consenso del padre

“E’ morta per complicazioni legate al Covid-19“, questa la prima versione dei fatti che la madre della ragazzina avrebbe confessato all’ex compagno. Rivelazione non veritiera che ha destato non pochi sospetti nel padre della vittima che durante il funerale di quest’ultima, spinto da alcuni parenti che avevano notato che il seno della ragazza appariva più voluminoso, ha deciso di andare a fondo nella questione per scovare la verità. In seguito ad un’altra conversazione con l’ex moglie, l’uomo si sarebbe sentito rispondere bruscamente “Non è vero non so nulla“, dichiarazione della donna che è stata subito smentita.

Stando alle indagini della Procura la madre era consapevole dell’intervento a cui si sarebbe sottoposta la quattordicenne pochi giorni prima del decesso, tanto da averla affidata al suo compagno chirurgo plastico Victor N.

Alla vista del corpo della figlia il padre ha potuto solo constatare la presenza di protesi mammarie e cicatrici chirurgiche, chiedendo immediatamente l’autopsia della ragazza, incolpando la sua ex e il compagno di aver ucciso la figlia. Stando ai primi risultati degli esami autoptici la ragazza sarebbe morta a causa di un edema cerebrale, complicanze polmonari e problemi cardiaci, ragione per cui il chirurgo plastico è ora indagato per negligenza e omicidio colposo.