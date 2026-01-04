Ragazzino rapito a San Giorgio a Cremano, il commando subito a processo

PUBBLICITÀ

Ragazzino rapito a San Giorgio a Cremano, la Procura non vuole perdere tempo e a meno di due mesi dalla cattura del commando ottiene il rinvio a giudizio per Renato Franco, Giovanni Franco e Antonio Amaral Pacheco de Olivera. L’appuntamento in aula è atteso per il prossimo 25 febbraio: nel collegio difensivo figurano gli avvocati Rocco Maria Spina, Antonio Santoro e Fulvio Fiorillo. I tre imputati potrebbero presentare istanza per essere giudicati con il rito abbreviato puntando così ad uno sconto di pena in caso di condanna. Secondo la ricostruzione della Procura il rapimento era stato ideato come ritorsione nei confronti del padre del ragazzo, l’imprenditore Giuseppe Maddaluno che aveva rifiutato di entrare in affari con Renato Franco ritenuto vicino ai Formicola di San Giovanni a Teduccio e agli Attanasio della stessa San Giorgio a Cremano. I momenti concitati del sequestro di Mattia Maddaluno sono stati svelati da Antonio Pacheco Amaral che ha partecipato direttamente all’azione condotta a San Giorgio a Cremano. Il 24enne tedesco è stato indagato dalla Procura di Napoli insieme all’organizzatore 28enne Renato Franco e al 25enne Giovanni Franco, i due cugini sono stati arrestati oggi. Proprio Amaral ha chiesto di essere sentito dal pm della Procura di Napoli dichiarandosi colpevole: «Ho deciso di dire tutta la verità in ordine al sequestro di persona a scopo di estorsione del figlio di Giuseppe Maddaluno che io stesso ho ammesso di aver consumato».

Il rapimento di Mattia Maddaluno

Amaral ha ricostruito i momenti del rapimento già lo scorso giugno svelando in un interrogatorio i ruoli dei due cugini. «Raggiungemmo tutti e tre la mia abitazione e li ci cambiammo nel senso che Renato Franco disse a me e a Giovanni Franco di indossare degli abiti scuri e anonimi… Partimmo da da casa mia, io e Giovanni Franco sul furgone e Renato Franco dietro con la Jeep Renegade nera, e ci recammo presso via Margherita di Savoia dove, grazie al servizio di osservazione che io aveva fatto il giorno prima, sapevano che il figlio di Maddaluno sarebbe passato per prendere la minicar parcheggiato nel lavaggio di famiglia».

«Preciso che Giovanni Franco guidava il furgone e io ero seduto dietro. Franco con la Jeep nera rimase parcheggiato poco dietro. Dopo qualche minuto io e Giovanni Franco scorgeremmo il ragazzino che si stava avvicinando, e fu Franco Giovanni che aveva la piena visuale della strada dal momento che era al posto di guida, che mi disse “scendi ora” nell’attimo in cui il ragazzino stava passando accanto alla porta posteriore del furgone. Fu allora che io e scesi, e prelevai di “forza e di peso” il ragazzino caricandolo sul sedile posteriore del furgone» ha dichiarato Amaral.

Il 24enne ha anche ammesso di aver legato le mani del 15enne con dei laccetti durante l’azione dello scorso 8 aprile: «Gli ho tappato la bocca con lo scotch e gli ho messo un sacco in testa per non fargli vedere dove lo portavamo».