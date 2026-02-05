PUBBLICITÀ

Ha tentato di impossessarsi di cinque giubbotti da 600 euro all’OVS di Corso Garibaldi ma è stato bloccato da un vigilantes e arrestato. Questo quanto accaduto al 19enne Ramzi Omar che ha tentato il raid nel negozio della zona.

Raid all’Ovs di Corso Garibaldi, arrestato e subito scarcerato

Subito bloccato è stato processato per direttissima con l’accusa di rapina consumata su richiesta del pubblico ministero. Fondamentali si sono però rivelate le argomentazioni del suo legale, l’avvocato Giovanni Nappo, che è riuscito a far riqualificare il reato per il suo cliente in tentato furto.

Il tribunale di Napoli ha pienamente accolta la tesi difensiva del legale condannandolo a soli sei mesi con pena sospesa proprio perché rispondeva di tentato furto. Ramzi Omar è stato così subito scarcerato.

I fatti erano avvenuti qualche giorno fa quando il giovane, entrando nel negozio, aveva afferrato cinque giubbotti tentando subito di guadagnare la fuga. È stato subito per notato da un vigilantes, né è così nata una colluttazione con il giovane che ha avuto la peggio.

I gestori del negozio subito hanno allertato la polizia che ha così ammanettato il 19enne. Il processo per direttissima si è però volto a favore di Omar che è stato scarcerato.