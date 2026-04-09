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Raid all’interno della sala Teatro del I° Circolo Didattico di Piazza Gramsci, a Giugliano. Ignoti si sono introdotti nella notte all’interno della sala, spesso luogo di incontro e riunione tra bambini e insegnanti per le più svariate attività scolastiche, aprendo gli estintori e spandendo l’intero contenuto in polvere sul pavimento.

Raid in sala Teatro al I° Circolo di Giugliano, vandali forzano l’ingresso e aprono gli estintori

La sala Teatro è stata resa, quindi, inagibile. Sulla vicenda è intervenuto l’Assessore alla Cultura del Comune di Giugliano, Marco Sepe, che scrive così attraverso un post su Facebook: “Quanto accaduto stanotte alla sala Teatro del I Circolo Didattico di Piazza Gramsci, lascia attoniti. Entrare in una scuola ed aprire gli estintori in una sala dove i bambini della Città e le Associazioni, riversano i propri sogni e le proprie speranze, è un atto violento che nulla deve avere a che fare con la Comunità giuglianese.

Il nostro ennesimo grido d’allarme non può e non deve restare inascoltato.

Le migliori energie di Giugliano non restino nelle proprie comode abitazioni; non si preparino e studino tutta la vita per andare altrove; non si lamentino di ciò che non funziona senza provare a dare un contributo fattivo.

Come Amministrazione stiamo cercando di mettere a regime molti beni culturali, affinché ci siano Luoghi dove esprimersi, ed in questo senso quello spazio per noi è vitale.

Nel portare la nostra totale vicinanza e solidarietà alla Dirigente Raia, diciamo con forza che non ci arrenderemo, e non appenderemo le cetre “alle fronde dei salici”, ma continueremo, resistendo con tutte le nostre forze, a cercare di creare tante sale come quella, ed altri spazi culturali”.

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