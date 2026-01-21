Rapina a mano armata all’MD a Napoli, bandito in fuga con 400 euro

PUBBLICITÀ

Nuovo episodio di criminalità a Napoli Est, dove nel pomeriggio di ieri si è consumata una rapina armata ai danni del supermercato Md di corso San Giovanni a Teduccio. L’azione è scattata poco prima delle 16, quando un uomo, con il volto coperto, ha fatto irruzione all’interno dell’esercizio commerciale. Lo riporta Il Mattino. Il rapinatore ha minacciato uno dei cassieri con una pistola, costringendolo a consegnare rapidamente il denaro presente in cassa. In pochi istanti l’uomo si è impossessato dell’incasso e si è dileguato, lasciando dipendenti e clienti sotto choc. Il bottino ammonterebbe a circa 400 euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, che hanno avviato immediatamente le indagini raccogliendo le prime testimonianze. Non viene esclusa la presenza di un complice, che potrebbe aver favorito la fuga del rapinatore. Determinante per le indagini sarà l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia interne al supermercato sia presenti lungo corso San Giovanni a Teduccio, nella speranza di risalire in breve tempo all’autore dell’assalto.

